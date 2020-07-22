Ушёл из жизни олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

Сегодня, 22 июля, на 74-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион Инсбрука, участник Суперсерии 1972 года Александр Гусев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба ЦСКА.
В чемпионатах СССР провёл 313 матчей, забил 64 гола:
чемпион СССР—1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977;
серебряный призёр чемпионатов СССР—1969, 1974, 1976;
обладатель Кубка СССР—1968, 1969, 1973;
победитель II зимней Спартакиады народов СССР—1966;
победитель зимней Спартакиады народов РСФСР—1970.
В чемпионатах мира и Европы и зимних Олимпийских играх провёл 42 матча, забил 12 голов:
олимпийский чемпион—1976;
чемпион мира и Европы—1973 и 1974;
серебряный призёр чемпионатов мира и Европы—1972;
бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы—1977;
участник Суперсерии СССР — Канада (1972);
участник Кубка Канады 1976 года.
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