RMNB: отсутствие Самсонова на тренировках — загадка. Он может не сыграть в плей-офф

Авторы фанатского блога «Вашингтон Кэпиталз» Russian Machine Never Breaks выразил сомнение, что голкипер Илья Самсонов получит шанс выйти на лёд в матчах предстоящего плей-офф. Россиянин вылетел в Вашингтон из России 2 июля, но не принял участия ни в одной из тренировок команды после открытия тренировочного лагеря.

«Его отсутствие — настоящая загадка. Командам НХЛ не разрешают разглашать медицинскую информацию о хоккеистах, поэтому неизвестно, почему игроки не находятся на льду во время занятий. Недавно было объявлено, что ещё два игрока сдали положительный тест на коронавирус.

Для Самсонова эта неудача может сильно повлиять на шансы сыграть в плей-офф, если он вообще сможет присоединиться к команде. В июне главный тренер Тодд Рирден говорил, что Брэйден Холтби остаётся стартовым голкипером, но оставил открытой возможность для Самсонова, который должен был получить шанс во время кругового турнира перед стартом кубковых встреч», — отметил автор блога Ян Оланд.