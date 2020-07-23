Форвардом «Оттавы» Балцерсом интересуется клуб КХЛ
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Рудолфс Балцерс заинтересовал один из клубов Континентальной хоккейной лиги, информирует Sportazinas.
23-летний латвийский хоккеист в сезоне-2019/2020 в 15 матчах за основную команду «Оттавы» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 8 секунд за матч.
За фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге Балцер отыграл 33 встречи, записав на свой счёт 36 (16+20) очков при показателе полезности "+20".
Балцерс выступал за норвежский клуб «Ставангер» и провёл несколько сезонов в различных лигах Северной Америки. В активе игрока — выступления за сборную Латвии.
- 23 июля 2020
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