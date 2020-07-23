Форвардом «Оттавы» Балцерсом интересуется клуб КХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Рудолфс Балцерс заинтересовал один из клубов Континентальной хоккейной лиги, информирует Sportazinas.



23-летний латвийский хоккеист в сезоне-2019/2020 в 15 матчах за основную команду «Оттавы» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 12 минут 8 секунд за матч.



За фарм-клуб «Оттавы» в Американской хоккейной лиге Балцер отыграл 33 встречи, записав на свой счёт 36 (16+20) очков при показателе полезности "+20".



Балцерс выступал за норвежский клуб «Ставангер» и провёл несколько сезонов в различных лигах Северной Америки. В активе игрока — выступления за сборную Латвии.