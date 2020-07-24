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Еронко — про «Авангард»: теперь корреспондент будет рулить клубом, с чем всех и поздравляю

Еронко — про «Авангард»: теперь корреспондент будет рулить клубом, с чем всех и поздравляю
Хоккей / КХЛ 0

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко отреагировал на слова бывшего президента клуба Максима Сушинского. Ранее функционер заявил: «У меня была задача – вернуть «Авангард» в элиту. Теперь корреспондент руководит клубом».

«Теперь корреспондент будет рулить клубом, с чем всех и поздравляю», – написал Еронко в «Твиттере».

37-летний специалист получил работу в «Авангарде» в мае. В омском клубе он занимается вопросами развития молодых хоккеистов.

23 июля в омском клубе состоялся совет директоров, по итогам которого упразднили должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.

Сушинский: я вернул «Авангард» в элиту. Теперь клубом будет руководить корреспондент
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