Еронко — про «Авангард»: теперь корреспондент будет рулить клубом, с чем всех и поздравляю

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко отреагировал на слова бывшего президента клуба Максима Сушинского. Ранее функционер заявил: «У меня была задача – вернуть «Авангард» в элиту. Теперь корреспондент руководит клубом».



«Теперь корреспондент будет рулить клубом, с чем всех и поздравляю», – написал Еронко в «Твиттере».

37-летний специалист получил работу в «Авангарде» в мае. В омском клубе он занимается вопросами развития молодых хоккеистов.

23 июля в омском клубе состоялся совет директоров, по итогам которого упразднили должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.