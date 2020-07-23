Сушинский: я вернул «Авангард» в элиту. Теперь клубом будет руководить корреспондент

Максим Сушинский поделился подробностями ухода из «Авангарда». На последнем совете директоров «ястребов» должность президента, которую занимал Сушинский, упразднили.



«Пока со мной никто не попрощался, но уверен, что ухожу. Не понятно, зачем надо было маскировать решение о моем увольнением под совет директоров. Странно. Зато умеют хорошо чистить комментарии в „Инстаграме“, но народ‑то не обманешь. Я должен был присутствовать на заседании, но по техническим причинам меня не подключили.



Главная задача, которая ставилась руководством, ‑ возвращение „Авангарда“ в элиту хоккея. Думаю, это у меня получилось. О клубе теперь только хорошая пресса. Не то что раньше. К сожалению, задачи ставило другое руководство, не нынешнее. Ему это неинтересно. Теперь корреспондент будет руководить клубом», — цитирует Сушинского РИА «Новости».



Напомним, недавно журналист Игорь Еронко стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда».

«Разыграли картину, могли расстаться по-человечески». Сушинский — об уходе из «Авангарда»