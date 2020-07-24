Молодёжная команда «Спартака» отменила ряд контрольных матчей

Руководство ХК «Спартак» приняло решение продлить сбор молодёжной команды в Нижегородской области. Красно-белые продолжат тренировки на базе «Море спорта» до 12 августа, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Отмечается, что все контрольных матчи (с «Сахалинскими Акулами», «Крыльями Советов», «Атлантами» и МХК «Динамо»), запланированные на период с 27 июля по 5 августа, отменяются. В силе пока остаётся договорённость о контрольной игре 25 июля с нижегородской «Чайкой», а также предсезонный турнир в Ступино с 18 по 22 августа.

Ранее хоккейный клуб «Спартак» отменил тренировочный сбор главной команды в Новогорске. Ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус.