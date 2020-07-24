«Локомотив» тренируется в строго изолированном режиме. Легионеры прибыли в город 24 июля

Основной состав ярославского «Локомотива», вышедший из отпуска 14 июля, продолжает готовиться к старту сезона КХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.
В эти дни команда тренируется в двухразовом режиме. В связи с эпидемиологическими ограничениями главная «железнодорожная» команда сейчас трудится в строго изолированном режиме на территории МФСК «Локомотив».
Подопечные Андрея Скабелки разделены на две группы, которые работают на льду, в зале и на «земле». При этом в занятиях не задействован Александр Лазушин, который вынужден пропускать тренировки по медицинским показателям, а также некоторые новички команды — Эдди Паскуале, Атте Охтамаа и Андре Петерссон, которые добрались до Ярославля только сегодня днём.
По состоянию на 24 июля в тренировках принимают участие 36 хоккеистов, в числе которых молодые воспитанники клуба, впервые проходящие предсезонную подготовку с главной командой. Первый контрольный матч этого межсезонья для «Локомотива» запланирован на 4 августа в рамках предсезонного турнира в Сочи. Соперником станет СКА.
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