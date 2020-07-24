Вайсфельд: «Рейнджерс» с Панариным и без него в этом сезоне — две разные команды

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал попадание российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт Трофи».

«Понятно, что известных российских игроков в НХЛ много и все они хорошо сыграли в чемпионате. Тут и Малкин, и Овечкин, и Кучеров… Но именно Панарин проводит выдающийся сезон в своей карьере. И тут дело даже не в том, что у него статистика лучше, чем у любого другого российского форварда. Ведь Артемий находится сейчас под огромным психологическим давлением.

Во-первых, он играет за «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон-Сквер-Гарден». А это для любого игрока уже не просто. Но главное, что у него второй по величине контракт за всю историю мирового хоккея! Такой груз не каждый может выдержать. А Панарин себя показывает под давлением весьма достойно. Я очень рад, что у него в новом клубе всё получается. Скажу больше: игра Артемия в этом сезоне — большой плюс для всего нашего хоккея.

Понимаете, в хоккее зачастую многим игрокам дают завышенные авансы. И не все их оправдывают. А вот Панарин отработал на сто процентов очень большие деньги, которые клуб в него вложил. Тут ведь и менеджеры на себя огромную ответственность взяли. 11 миллионов долларов в год! Люди, поверив в Артемия, поставили на кон свою профессиональную репутацию. И он их не подвёл.

Дело не только в набранных очках. Наш форвард действительно команду на себе тащил. «Рейнджерс» с Панариным и без него в этом сезоне — две разные команды. Артемий поднял свой клуб на следующий, более высокий уровень. Как говорят в Америке, он оказался игроком, способным поменять команду. И если Панарин возьмет «Харт Трофи», я буду очень рад. Он этот приз полностью отработал», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».