Тэйвз: как бы ни обстояли дела с Кроуфордом, будет несправедливо давить на него

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о вратарской бригаде клуба. Ранее основной голкипер Кори Кроуфорд отказался от участия в открытии тренировочного лагеря.

«Мы верим в Малкольма Суббэна, мы верим в Коллина Делиа. Эти ребята готовы воспользоваться шансом, они хорошо играли в НХЛ. Нам надо надёжно действовать в обороне, чтобы помочь им. Мы знаем, что они справятся. Как бы ни обстояли дела с Кроуфордом сейчас, будет несправедливо так давить на него.

Надо отдать должное Кроуфорду. Он всегда оказывался на высоте. Если ему было тяжело или у него была травма, он всегда восстанавливался, набирал форму и был великолепен. Мне нужно немало времени, чтобы подготовиться к матчам. Кроуфорд готов играть сразу. От него всегда можно ждать максимального результата, хотя это несправедливо», – приводит слова Тэйвза пресс-служба НХЛ.