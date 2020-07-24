Брент Сибрук рассказал, почему отказался от участия в возобновлении сезона

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук объяснил, почему он отказался от участия в матчах плей-офф и не поедет с клубом в Эдмонтон.

«Многие говорят о моём возрасте и моём контракте. Но я чувствую, что способен ещё приносить пользу команде. Я не собираюсь заканчивать. С нетерпением жду старта тренировочного лагеря к следующему сезону.

Меня очень беспокоило больное плечо. Пять лет я мучился с травмой, и всё же решил сделать операцию. Кроме того, у меня были проблемы со спиной. Иногда даже на туалет было тяжело присесть», ─ приводит слова Сибрука журналист Бен Поуп в своём «твиттере».

Ветеран «Чикаго» получил травму ещё в конце 2019 года. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона. В 1114 матчах за 15 сезонов в «Чикаго» Сибрук набрал 464 (103+361) очка и трижды завоевал Кубок Стэнли: в 2010, 2013 и 2015 годах.