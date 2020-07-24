Гафуров — о Жафярове: история с Дамиром в «Торпедо» ещё не закрыта

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о ситуации вокруг нападающего Дамира Жафярова.

«Закрыта ли история с Жафяровым в «Торпедо»? Нет, не закрыта. К нам не так часто обращались с предложением обменять права на него из-за ситуации с потолком. От него все ждали переезда в НХЛ. Не берусь прогнозировать то, как сложится ситуация, но скажу, что от себя мы сделали все шаги ему навстречу.

Во-первых, мы сделали ему квалификационное предложение. Во-вторых, объяснили, при каких условиях возможен его переход в другой клуб. Естественно, что те деньги, которые мы ему предлагали ранее, сейчас мы ему предложить уже не можем. Но мы действовали открыто и прямо сказали его агенту, что они не приняли старое предложение и мы вынуждены были искать других игроков. Мы даже отказались от приобретения ещё одного молодого игрока, чтобы оставить больше средств на Дамира. Конечно, определённый резерв для него предусмотрен.

Дедлайна по его подписанию нет. Мы спокойно готовимся к сезону. Решение за ним. Мы в свою очередь готовы помочь ему при желании перейти в другой клуб», — сказал Гафуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.