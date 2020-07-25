Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Робом Клинкхаммером
Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Робом Клинкхаммером, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за «Авангард», в 44 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 27 (12+15) очков при показателе полезности "+10" и 57 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист участия не принимал. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).
Напомним, Клинкхаммер выступал за белорусский клуб в сезоне-2016/2017. За минское «Динамо» форвард провёл 59 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 46 (23+23) очков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Лодня ─ о сборной Беларуси: готов сказать «да» хоть сейчас и идти играть
- 25 июля 2020
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:43
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
12:58
-
12:47
-
12:17
-
11:55
-
11:51
-
11:27
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:22
-
00:57
-
00:47
-
00:37
- 24 июля 2020
-
23:55
-
23:23
-
22:59
-
22:52
-
22:36
-
21:58
-
21:31
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
19:58
-
19:52
-
19:42
Партнерский контент