Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Робом Клинкхаммером

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Робом Клинкхаммером, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за «Авангард», в 44 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 27 (12+15) очков при показателе полезности "+10" и 57 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист участия не принимал. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Салавату Юлаеву» (2-4).

Напомним, Клинкхаммер выступал за белорусский клуб в сезоне-2016/2017. За минское «Динамо» форвард провёл 59 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 46 (23+23) очков.

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