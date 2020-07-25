Лодня ─ о сборной Беларуси: готов сказать «да» хоть сейчас и идти играть

20-летний американский форвард Иван Лодня прокомментировал переход в минское «Динамо» на правах аренды.
«Дорога получилась долгой. Летел из Лос-Анджелеса с пересадкой в Амстердаме. Но большую часть перелета спал, так что всё нормально. Главное, что я на месте и уже начинаю готовиться к работе. Интерес со стороны «Динамо»? Ещё в прошлом году об этом шёл разговор. Сейчас всё сложилось, рад быть здесь.
Главное — показывать свои лучшие качества и прогрессировать. Переход из юношеского хоккея во взрослый – всегда большой шаг. Всё, чего хочу, – много и усердно работать. Хоккей – командная игра, надо работать на общую победу. Всё остальное – голы, набранные очки — придут.
Приехал на малую родину? В каком-то смысле да. До этого не бывал в Беларуси. У меня белорусские корни, папа говорил про это. Поэтому я взволнован. Уже обратил внимание, что Минск — очень красивый город, очень понравился.
Есть ли вариант, что буду играть за сборную Беларуси? Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если скажут, что всё окей и я могу играть, то, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать «да» хоть сейчас и идти играть», ─ приводит слова Лодни пресс-служба клуба.
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