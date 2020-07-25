Якимов: я соблюдал диету и до карантина. Диета — это профессионализм
Новичок петербургского СКА Богдан Якимов рассказал, почему в разных командах играет под разными игровыми номерами.
«Раньше старался, чтобы в номере обязательно присутствовала четвёрка. Но потом стали возникать ситуации, когда номера просто выдавали без разбора. Иногда просто не было свободных с цифрой «4». И всё, как отрубило. Теперь нет особой разницы, под каким номером выступать. И удачи, и неудачи с номером не связываю. Просто надо выходить и играть. А суеверия уходят постепенно.
Многие игроки перешли на диету из-за карантина? Я и до карантина её соблюдал. Диета — это профессионализм. Она даёт возможность улучшить физические кондиции, а потом и показатели на льду», — цитирует Якимова официальный сайт КХЛ.
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