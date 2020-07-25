Рирден: хотел, чтобы Холтби играл и всегда был в деле

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после двустороннего матча подтвердил, что Брэйден Холтби будет первым номером клуба в плей-офф.



«Брэйден будет играть, это его шанс. Он поможет ему в перспективе по поводу нового контракта. Думаю, он это понимает. Я дал четко понять ещё до двусторонней игры, что он будет первым номером команды. Мы специально сформировали составы команд таким образом. Я хотел, чтобы он играл, всегда был в деле. Он действовал надёжно, и это очень важно», — приводит слова Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».