Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: жаль, что Самсонова не будет в плей-офф. Он бы пригодился

Овечкин: жаль, что Самсонова не будет в плей-офф. Он бы пригодился
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подтвердил, что вратарь Илья Самсонов не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли из-за травмы.

«С нетерпением ждём отъезда в Торонто. Конечно, будет тяжело находиться вдалеке от семьи, но все понимают, зачем мы туда едем. Все находятся в хорошей форме, была возможность залечить мелкие повреждения. Мы соскучились по хоккею.

Не могу комментировать травму Самсонова. Конечно, он пригодился бы нам и помог в плей-офф. Жаль, что его не будет», — приводит слова Овечкина официальный аккаунт «Вашингтона» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020