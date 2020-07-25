Овечкин: жаль, что Самсонова не будет в плей-офф. Он бы пригодился

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подтвердил, что вратарь Илья Самсонов не сумеет принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли из-за травмы.
«С нетерпением ждём отъезда в Торонто. Конечно, будет тяжело находиться вдалеке от семьи, но все понимают, зачем мы туда едем. Все находятся в хорошей форме, была возможность залечить мелкие повреждения. Мы соскучились по хоккею.
Не могу комментировать травму Самсонова. Конечно, он пригодился бы нам и помог в плей-офф. Жаль, что его не будет», — приводит слова Овечкина официальный аккаунт «Вашингтона» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 25 июля 2020
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