Вихарев: вместо кроссов в «Северстали» бокс. Это эмоционально намного легче и веселее

Новичок «Северстали» Денис Вихарев поделился ожиданиями от игры в череповецкой команде.



«Никакой адаптации не нужно: Череповец — мой родной город, за „Северсталь“ уже играл. Позади первая неделя сборов, завершаем вторую, нагрузки серьёзные, работаем в старом дворце, раздевалка которого мне знакома ещё с тех лет, когда выступал здесь за детскую и молодёжную команды. Так что все идёт по тренерскому плану.



Андрей Владимирович Разин работает как прежде, особенно в плане требовательности. Может, немного изменилась система подготовки, например, вместо кроссов у нас бокс. При работе с „грушей“ кардионагрузки те же, что и во время кроссов, но ты избегаешь проблем с коленями и бега по жаре. Плюс это эмоционально намного легче и веселее. Думаю, если выбирать, многие игроки бегу предпочтут бокс», — цитирует игрока Russia-Hockey.