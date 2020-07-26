Егор Коршков не попал в окончательный состав «Торонто» на матчи плей-офф

Завершился тренировочный лагерь «Торонто Мэйпл Лифс» перед возобновлением сезона НХЛ. По его итогам составлен список из 30 игроков, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.

В него не попал российский нападающий Егор Коршков, который тренировался вместе с командой. Другой россиянин — Илья Михеев — ожидаемо оказался в основном составе.

Вратари: Фредерик Андерсен, Джек Кэмпбелл, Казимир Каскисуо, Джозеф Уолл.



Защитники: Тайсон Бэрри, Коди Сиси, Джастин Холл, Тимоти Лильегрен, Расмус Сандин, Мартин Маринчин, Джейк Маззин, Морган Райлли, Калле Росен.



Нападающие: Кайл Клиффорд, Пьер Энгвалл, Фредерик Готье, Зак Хайман, Андреас Юнссон, Каспери Капанен, Александр Керфут, Денис Мальгин, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Илья Михеев, Вильям Нюландер, Ник Петан, Ник Робертсон, Джейсон Спецца, Джон Таварес.