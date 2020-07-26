Клим Костин включён в состав «Сент-Луиса» на матчи Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на официальном сайте клуба объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли, в котором команде предстоит защищать чемпионский титул.



В него включён 31 игрок. К матчам в Эдмонтоне будут готовиться три вратаря, 10 защитников и 18 нападающих, среди которых трое россиян – Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин.



Вратари: Джордан Биннингтон, Джейк Аллен, Вилле Хуссо.



Защитники: Алекс Пьетранжело, Колтон Парайко, Роберт Бортуццо, Марко Сканделла, Винс Данн, Джастин Фолк, Карл Гуннарсон, Нико Миккола, Деррик Пулио, Джейк Уолмэн.



Нападающие: Райан О’Райлли, Владимир Тарасенко, Давид Перрон, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Александр Стеен, Иван Барбашёв, Зак Сэнфорд, Самуэль Блэйз, Тайлер Бозак, Трой Брауэр, Якоб де ла Роуз, Джордан Кайру, Маккензи Макикерн, Остин Погански, Оскар Сундквист, Роберт Томас, Клим Костин.

Барбашёв временно покинет расположение «Сент-Луиса» после рестарта сезона