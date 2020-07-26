Игроки «Торпедо» провели двусторонний матч. Михаил Варнаков оформил хет-трик

25 июля игроки хоккейного клуба «Торпедо» провели двусторонний матч, в котором «белые» одержали победу над «синими» — 5:1. Встреча, где «синие» оппонировали «белым», состояла из двух периодов по 25 минут, нарушения правил карались штрафными бросками.
«В самом начале встречи удача улыбнулась «белым»: Данил Веряев на пятаке подправил наброс от синей линии и открыл счёт. А Донат Стальнов реализацией буллита укрепил преимущество команды. В ходе второго периода усилившие натиск «синие» отыграли одну шайбу: Семён Ручкин замкнул передачу из-за ворот. Но возвращением интриги в игру этот момент не стал.
Три гола в исполнении Михаила Варнакова: в первом случае реализовавшего буллит, во втором нанесшего коварный разящий бросок, а в третьем поразившего пустые ворота, — обеспечили успех «белым». Любопытно, что Михаил первый период провёл за «синих», а в перерыве сменил свитер», — сообщается в пресс-релизе «Торпедо».
Ворота в этом матче у «синих» защищал Андрей Тихомиров, у «белых» — Никита Серебряков.
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