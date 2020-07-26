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Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в Швейцарии

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в Швейцарии
Хоккей / НХЛ 0

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в швейцарском чемпионате. 22-летний финский форвард подпишет контракт с «Берном» или с «Лангнау», сообщает Watson.

Минувший сезон финский нападающий провёл в «Кярпяте», но права на него принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». Сообщалось, что 22-летний игрок не планирует возвращаться в канадский клуб. Пульюярви рассматривает пока предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересуются в КХЛ.

В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка. Пульюярви — чемпион юношеского чемпионата мира 2016 года и молодёжного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.

Форвард «Кярпят» Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в КХЛ
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