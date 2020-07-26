Все легионеры «Спартака» приступили к командным тренировкам

Все легионеры «Спартака» прошли необходимые медицинские тесты и приступили к командным тренировкам, информирует телеграм-канал столичной команды. Ранее красно-белые отменили тренировочный сбор в Новогорске, команда готовится к сезону в Москве.
«Спартак» в эти дни тренируется на арене в «Парке Легенд». Команда работает по группам, чередуя занятия в зале, на «земле» и на льду. На выходных к команде после прохождения всех необходимых медицинских тестов присоединились легионеры. Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Эмиль Юсе вместе с тренером вратарей Стефаном Персоном добирались до Москвы через Хельсинки и Санкт-Петербург, Мартин Бакош путешествовал через Ригу. Также тренировки постепенно возобновляют игроки, находившиеся на изоляции и получающие после выздоровления разрешение медицинского департамента «Спартака».
Тренировочный процесс разбит на микроциклы — после четырёх дней интенсивной работы игроки получают день отдыха. Медицинские тесты тренеры, игроки и персонал команды в полном составе сдают на регулярной основе», ─ говорится в сообщении клуба.
«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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