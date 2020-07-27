Кравчук: после пяти месяцев простоя квоты для делегаций команд в Торонто жёсткие

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал формат для делегаций клубов на плей-офф НХЛ.



«Подготовка к рестарту сезона выходит на финишную прямую, в ближайшие часы 24 команды прилетят в Торонто и Эдмонтон — города, которые принимают плей-офф. Уже стали известны и форматы делегаций каждого клуба — не больше 52 человек, из них — 31 игрок.



Жёсткие ли квоты? После пяти месяцев простоя, когда все были на самоизоляции и растеряли форму, — да, жёсткие. Если говорить о командах, то это, по всей видимости, 4 вратаря, 10 защитников и 17 форвардов. Три-четыре болезни, три-четыре травмы, а после такой паузы и такого простоя они, боюсь, неизбежны — и с составом большие проблемы…



Квота в 21 человек для тренерско-менеджерской команды? Давайте считать. Минимум четыре тренера, два медбрата — постоянных врачей в НХЛ нет, три специалиста по экипировке, два массажиста, два-три человека из менеджмента, скаутская группа, кто-то из высшего руководства — и всё. Тоже всё сжато», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Кравчук: в кризис очень важно нащупать дно. Видимо, профсоюз НХЛ его и нащупал