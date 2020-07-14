Кравчук: в кризис очень важно нащупать дно. Видимо, профсоюз НХЛ его и нащупал

Двукратный олимпийский чемпиона Игорь Кравчук прокомментировал заключение нового коллективного соглашения между НХЛ и игроками.
«Большой сюрприз — заключение нового коллективного соглашения между лигой и игроками на шесть лет. Это очень сильно для всех сторон — договориться в такой сложной ситуации. Наверное, все почувствовали, что бизнес нужно спасать — и подставили свои плечи.
Договор очень жёсткий для игроков, но лучше так, чем сидеть без дела — в пандемии или в локауте. Игроки в ближайшее время теряют до 80 процентов контрактов: 50 процентов — базовые налоги, 20 — «эскроу», еще 10 — временно замораживается. Это кризисные условия, но, как известно, в кризис очень важно нащупать дно. Видимо, профсоюз его и нащупал.
У «Флориды», «Тампы» или «Далласа» условно перед «Рейнджерс» или канадскими клубами есть существенное преимущество по налогам, процентов в десять. Но одновременно нужно в деталях понимать систему налогооблажения — в ней всё очень сложно, и преимущества Флориды или Техаса на самом деле не радикальные. Тут нужно делить матчи на домашние и гостевые. Условно, если «Тампа» или «Даллас» играют в Нью-Йорке или Канаде, то в эти рабочие дни налоги платятся по местным законам, то есть по максимуму. И, наоборот, у «Рейнджерс» или канадских клубах в поездках по Флориде и Техасу налоги уменьшаются», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.
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