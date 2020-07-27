Задоров, Наместников и Ничушкин попали в состав «Колорадо» на плей-офф. Каменев — нет

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли, информирует официальный сайт команды. Защитник Никита Задоров и нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников попали в состав, форвард Владислав Каменев — нет.



Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



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