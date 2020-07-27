Белов — о тренировках СКА: усталость накапливается, терпим. Днём дают время отдохнуть
Защитник петербургского СКА Антон Белов рассказал, как проходит тренировочный сбор в Новогорске.
«Естественно, усталость накапливается, третий цикл пошёл. Днём нам дают достаточно времени покушать и отдохнуть, подготовиться к вечерней тренировке. Терпим. Сейчас на каждой тренировке есть игровые моменты: отрабатываем в обороне, в атаке. Сейчас все готовятся, выходят из-под нагрузок по разному, у каждого разный организм. Самое главное — подготовиться к чемпионату. Думаю, к домашнему турниру нас уже выведут из-за под нагрузок, надо его выигрывать», — рассказал Белов в интервью клубному телевидению СКА.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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