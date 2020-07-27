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Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом» отменён

Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом» отменён
Хоккей / КХЛ 0

Товарищеский матч магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора», намеченный на 2 августа, отменён, информирует официальный сайт «лисов».

Тренировочный график «Металлурга» теперь выглядит так:

– С 10 по 14 августа – проведение домашнего турнира памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Возможность реализации билетов находится в стадии рассмотрения, а результат будет зависеть от решений Роспотребнадзора и властей Челябинской области, а также рекомендаций КХЛ. В любом случае планируется телевизионный показ и интернет-трансляция игр;

– 14 августа, вечером, может состояться товарищеский матч «Металлург» — «Автомобилист», который пройдёт за рамками мемориала Ромазана и на его результаты никак не повлияет;

– 18 августа «Магнитка» отправится в Казань, где с 19 по 23 августа состоится турнир TANECO Кубок чемпионов, в котором примут участие «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и СКА.

– На заключительном этапе сборов, 30 августа, планируется товарищеский матч в Магнитогорске с челябинским «Трактором».

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