«Нэшвилл» встретил игроков фотографиями родных и близких в каждом номере отеля в Эдмонтоне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» встретил игроков фотографиями родных и близких в каждом номере отеля в Эдмонтоне. Напомним, Эдмонтон — один из двух городов-хабов, где будут проходить матчи Кубка Стэнли.

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Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



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