Товарищеская встреча «Спартака» и «Северстали» отменена

Товарищеская встреча московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» отменена, сообщается на официальном аккаунте красно-белых в «Твиттере».



«В связи с решением ХК „Северсталь“ отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между „Спартаком“ и „Северсталью“, запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей „Спартака“ в августе будет скорректировано», — указано в сообщении.



Напомним, после недавней плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены девять случаев заражения коронавирусом. Заражённые находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.