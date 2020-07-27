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Товарищеская встреча «Спартака» и «Северстали» отменена

Товарищеская встреча «Спартака» и «Северстали» отменена
Хоккей / КХЛ 0

Товарищеская встреча московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» отменена, сообщается на официальном аккаунте красно-белых в «Твиттере».

«В связи с решением ХК „Северсталь“ отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между „Спартаком“ и „Северсталью“, запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей „Спартака“ в августе будет скорректировано», — указано в сообщении.

Напомним, после недавней плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены девять случаев заражения коронавирусом. Заражённые находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.

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