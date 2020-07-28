Сергей Калинин: если сборы не тяжёлые, они не будут вызывать доверие у игроков

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал начало тренировочного процесса в челябинском клубе.

«Идёт перестройка, в команде много новых ребят. Задачи никто не уменьшает. У нас очень хорошая команда собирается, можем побороться за высокие места. Говорить о том, что мы выиграем, или что-то подобное — это преждевременно. Сейчас идёт ежедневная кропотливая работа.

Несколько игроков знал. Анвара Гатиятулина тоже знаю, удалось поработать в Питере. В команде приняли очень здорово. Классная организация, в клубе по максимуму постарались сделать так, чтобы мне было комфортно. Я доволен, как проходит тренировочный процесс.

Сборы и должны быть тяжёлыми. Если сборы не тяжёлые, то они не будут вызывать доверие у игроков. Здесь уже все привыкли к этому. Анвар Гатиятулин пытается по максимуму и с головой подойти к этой подготовке. Они разговаривают каждый день, общаются с тренером по физической подготовке, постоянно в контакте с врачом. Я думаю, сейчас от нас зависит только выполнять всё, что требуют», — цитирует Калинина пресс-служба «Трактора».