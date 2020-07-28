Сергей Калинин: если сборы не тяжёлые, они не будут вызывать доверие у игроков

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал начало тренировочного процесса в челябинском клубе.
«Идёт перестройка, в команде много новых ребят. Задачи никто не уменьшает. У нас очень хорошая команда собирается, можем побороться за высокие места. Говорить о том, что мы выиграем, или что-то подобное — это преждевременно. Сейчас идёт ежедневная кропотливая работа.
Несколько игроков знал. Анвара Гатиятулина тоже знаю, удалось поработать в Питере. В команде приняли очень здорово. Классная организация, в клубе по максимуму постарались сделать так, чтобы мне было комфортно. Я доволен, как проходит тренировочный процесс.
Сборы и должны быть тяжёлыми. Если сборы не тяжёлые, то они не будут вызывать доверие у игроков. Здесь уже все привыкли к этому. Анвар Гатиятулин пытается по максимуму и с головой подойти к этой подготовке. Они разговаривают каждый день, общаются с тренером по физической подготовке, постоянно в контакте с врачом. Я думаю, сейчас от нас зависит только выполнять всё, что требуют», — цитирует Калинина пресс-служба «Трактора».
- 28 июля 2020
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:13
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
05:21
-
03:39
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:00
- 27 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
22:57
-
22:11
-
21:47
-
21:26