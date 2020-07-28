«Аризона» хочет подписать Холла на пять лет с кэпхитом $ 7,25 млн. Возможны торги
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о переговорах «Аризоны Койотс» с форвардом Тейлором Холлом в условиях перестановок в менеджменте клуба.
«Клуб предлагает контракт на пять лет со средней зарплатой $ 7,25 млн за сезон. Это не финальное предложение. Посмотрим, поведёт ли себя клуб более агрессивно. В связи с Холлом эта ситуация важна так же, как и во всём остальном», – сказал Фридман.
После завершения сезона НХЛ 28-летний Холл может стать неограниченно свободным агентом. По его текущему контракту средняя зарплата составляет $ 6 млн за сезон. Недавно стало известно об уходе из «Койотс» генерального менеджера Джона Чайки, которого заменил Стив Салливан в качестве исполняющего обязанности генменеджера.
Холл — о проблеме с контрактом: в мире много людей, находящихся в более жёстких условиях
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