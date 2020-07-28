Три клуба КХЛ разместили на домашних аренах дезинфицирующие туннели

Три клуба Континентальной хоккейной лиги разместили на домашних аренах дезинфицирующие туннели.

Первым, кто установил специальные кабинки, стал хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород), затем туннели появлялись у «Трактора» (Челябинск) и СКА (Санкт-Петербург). В ближайшее время ожидается появление туннелей ещё у ряда клубов КХЛ.

Остальные команды ждут официальной версии санитарного регламента. По предварительной информации, все клубы лиги могут установить кабинки в «чистой зоне». Существует вариант, при котором через такие туннели будут проходить и болельщики.

Ранее в распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ. В настоящий момент планируется, что матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены.