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Три клуба КХЛ разместили на домашних аренах дезинфицирующие туннели

Три клуба КХЛ разместили на домашних аренах дезинфицирующие туннели
Хоккей / КХЛ 0

Три клуба Континентальной хоккейной лиги разместили на домашних аренах дезинфицирующие туннели.

Первым, кто установил специальные кабинки, стал хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород), затем туннели появлялись у «Трактора» (Челябинск) и СКА (Санкт-Петербург). В ближайшее время ожидается появление туннелей ещё у ряда клубов КХЛ.

Остальные команды ждут официальной версии санитарного регламента. По предварительной информации, все клубы лиги могут установить кабинки в «чистой зоне». Существует вариант, при котором через такие туннели будут проходить и болельщики.

Ранее в распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ. В настоящий момент планируется, что матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены.

Матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены
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