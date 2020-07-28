Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Эдмонтон» или «Чикаго»?

Сегодня, 28 июля, в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.

В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. «Чемпионат» запускает серию опросов перед рестартом сезона НХЛ.

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

«Нефтяники» заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Ястребы» расположились на 12-й строчке, заняв последнее место, дававшее право на участие в квалификации к Кубку Стэнли.