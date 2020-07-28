Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Эдмонтон» или «Чикаго»?
Сегодня, 28 июля, в Национальной хоккейной лиге состоится первый матч после того, как сезон-2019/2020 был остановлен из-за пандемии коронавируса. «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» сыграют контрольный матч в Торонто.
В возобновлении сезона примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по одному контрольному матчу перед первой официальной встречей. Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. «Чемпионат» запускает серию опросов перед рестартом сезона НХЛ.
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
«Нефтяники» заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Ястребы» расположились на 12-й строчке, заняв последнее место, дававшее право на участие в квалификации к Кубку Стэнли.
Полное расписание контрольных матчей перед рестартом сезона НХЛ
- 28 июля 2020
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19:00
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18:18
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18:02
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18:00
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16:55
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15:45
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15:07
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14:37
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13:51
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13:30
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13:18
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12:55
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12:13
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11:51
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11:25
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10:46
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10:43
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10:40
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10:34
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08:44
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03:39
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