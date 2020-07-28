Ходьба строем через коридор из решёток. Меры безопасности перед плей-офф НХЛ

Официальный аккаунт клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» поделился видео, снятым между тренировками. Хоккеисты перемещаются строем в коридоре, огороженном решётками.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Ванкувера» в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



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