«Анахайм» подписал новый контракт с Сонни Милано

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» подписал новый контракт с нападающим Сонни Милано, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. 24-летний американский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона и будет получать около $ 1,7 млн в год.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Милано выступал за «Коламбус Блю Джекетс», откуда его выменяли в «Анахайм». Всего нападающий провёл 55 матчей, в которых отметился 23 (7+16) баллами при показателе полезности "-7".
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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