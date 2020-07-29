Шайфли: вставать на одно колено в поддержку BLM? Парни могут делать всё, что захотят
Ассистент капитана «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отказался комментировать инициативу некоторых хоккеистов вставать на колено перед матчами НХЛ в поддержку движения социальной справедливости Black Lives Matter.
«Я предпочёл бы не обсуждать эту тему. Давайте говорить о хоккее. Парни могут делать всё, что захотят», — приводит слова Шайфли Winnipeg Sun.
Стоит отметить, что перед стартом первого контрольного матча между «Филадельфией Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз» хоккеисты обеих команд во время гимна встали через одного в поддержку упомянутого движения, но на колено никто не опускался. Акция Black Lives Matter возникла на фоне протестов в США после гибели чернокожего Джорджа Флойда в Миннесоте.
Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом на гимне в поддержку BLM
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