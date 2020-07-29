Фридман: владелец «Аризоны» так зол, потому что Чайка убедил его купить клуб

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал уход Джона Чайки с поста генерального менеджера «Аризоны Койотс». Ранее сообщалось, что во время паузы в чемпионате НХЛ к «Аризоне» обратились по поводу возможности провести переговоры с 31-летним функционером.

«Какое же предложение поступило Чайке? Насколько я понимаю, это важная должность в организации, которая владеет командами в нескольких видах спорта. Возглавляет список «Нью-Джерси». Владельцы «Дэвилз» Дэвид Блитцер и Джошуа Харрис управляют баскетбольной «Филадельфией» и «Кристал Пэлас» из английской Премьер-лиги. Они также серьёзные претенденты на «Нью-Йорк Метс».



Моя теория заключается в том, что Чайке предложили руководящую должность в сфере аналитики или спортивной науки в некоторых или всех этих клубах. Но я бы солгал, если бы утверждал, что знаю наверняка. Ещё одна моя теория – Чайка знает, как говорить на «языке владельцев». Любой генменеджер скажет вам, что взаимодействие с руководством крайне важно.



Чайка основал аналитическую компанию. Они с женой владеют 14 франшизами Wendy’s. Он помог убедить Алекса Меруэло купить «Койотс», сыграл в этом большую роль. И это основная причина, почему Меруэло так зол», – цитирует Фридмана Sportsnet.