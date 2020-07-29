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Комиссия ФХР передала материалы на агента Логинова в правоохранительные органы

Комиссия ФХР передала материалы на агента Логинова в правоохранительные органы
Хоккей / Прочие 0

Комиссия по аккредитации хоккейных агентов Федерации хоккея России выступила с заявлением относительно деятельности Дениса Логинова.

В октябре 2019 года в телеграм-канале «Мутко против» сообщалось, что Логинов обещал устроить 18-летнего хоккеиста Рината Газизова в одну из североамериканских лиг, однако в результате не выполнил работу, несмотря на то что получил от родителей игрока 1,5 млн рублей за услуги агента.

«В связи с поступающими жалобами на гражданина Логинова Дениса комиссия по аккредитации хоккейных агентов заявляет следующее. Логинов Денис не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью.

Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ.

В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Д. Логинова к уголовной ответственности», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

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