В «Вегасе» не определились с основным вратарём на плей-офф

Главный тренер клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал, что пока не определился с вратарём, который будет основным в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Мой план заключается в том, чтобы Робин Ленер и Марк-Андре Флёри сыграли в круговом турнире. Мне кажется, что так будет правильно, потому что мы не играли четыре месяца. Сейчас надо убедиться, что все набрали форму, честно оценить кондиции каждого хоккеиста, собрать всю информацию к плей-офф. Думаю, что они сыграют поровну, а затем нам придётся принять непростое решение. И это не значит, что мы не передумаем в плей-офф. Всё может измениться», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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