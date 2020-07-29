«Все здоровы». Хоккейный агент опроверг информацию о коронавирусе в СКА

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев опроверг информацию об обнаружившемся коронавирусе в петербургском СКА. О положительных тестах в стане «армейцев» заявил североамериканский журналист Рик Даливай.



«У СКА закончился первый предсезонный сбор. Команду распустили на три дня. По моей информации, в Питере все здоровы. Общался со всеми своими игроками в системе клуба — никаких жалоб на самочувствие у них нет. Во вторник — старт турнира в Сочи», — написал Бабаев в «Твиттере».



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы начали подготовку за 45 дней до начала регулярного чемпионата.