Таварес: думаю, игрокам «Монреаля» было дискомфортно в раздевалке «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал тот факт, что в товарищеском матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2) команда соперника разместилась в раздевалке хозяев. Напомним, Торонто — один из двух городов-хабов, где пройдут все матчи Кубка Стэнли.
«Думаю, они испытали определенный дискомфорт в раздевалке „Мэйпл Лифс“. Всякое может быть. Я раньше пользовался гостевой раздевалкой нашей арены. Там атмосфера иная. С учетом того, через что нам пришлось пройти, в каких условиях будем играть, как готовимся и какова сейчас наша повседневная жизнь, надо просто принимать всё как данность, думать только о подготовке к матчу. Конечно, сейчас всё иначе, но мы рады, что после длительного перерыва появился шанс вступить в борьбу за Кубок Стэнли и завершить сезон», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.
- 29 июля 2020
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