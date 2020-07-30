Шварц — о переходе в «Торпедо»: всегда непросто решиться на далёкий переезд

Новичок «Торпедо» Джордан Шварц поделился впечатлениями после перехода в нижегородскую команду.



«Всегда непросто решиться на серьёзные изменения в жизни и на далёкий переезд. Но я много общался с моим хорошим другом Энди Мили, поигравшим в «Торпедо», и он рассказал много хорошего. Решил получить новый опыт, и уверен, что всё сложится отлично.



Я много путешествовал, и полёт длиной в девять часов – совсем не то, что может испугать. То же самое касается и крепких морозов. Канадцы – народ закаленный, и зимы у нас тоже совсем не курортные.



Никогда не считал себя бойцом, и это никогда не являлось основной частью профессии. Тем не менее неуступчивый стиль игры берет своё. Помимо заброшенных шайб и результативных передач я должен уметь конкурентно выглядеть и в обороне. И именно эта сторона игры чаще всего приводит к столкновениям с соперниками», — цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».