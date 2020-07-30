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3 очка экс-игрока «Салавата» помогли «Чикаго» всухую разгромить «Сент-Луис»

3 очка экс-игрока «Салавата» помогли «Чикаго» всухую разгромить «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном контрольном матче перед возобновлением сезона НХЛ встретились «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой всухую номинальных хозяев, то есть игроков «Чикаго», со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отметились Брэндон Саад, Дилан Строум и экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, на счету которого дубль и голевая передача.

28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на площадке 15 минут и 7 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «-1», как и его одноклубник и соотечественник – Иван Барбашёв, проведший на льду 13 минут и 35 секунд.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 01:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Саад (Тэйвз, Кубалик) – 27:40' (5x5)   2:0 Строум (Кейн) – 29:12' (5x5)   3:0 Кубалик (Дак, Кейн) – 45:04' (5x4)   4:0 Кубалик (Тэйвз, Дак) – 52:04' (5x4)
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