3 очка экс-игрока «Салавата» помогли «Чикаго» всухую разгромить «Сент-Луис»
В очередном контрольном матче перед возобновлением сезона НХЛ встретились «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой всухую номинальных хозяев, то есть игроков «Чикаго», со счётом 4:0.
Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отметились Брэндон Саад, Дилан Строум и экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, на счету которого дубль и голевая передача.
28-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на площадке 15 минут и 7 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «-1», как и его одноклубник и соотечественник – Иван Барбашёв, проведший на льду 13 минут и 35 секунд.
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