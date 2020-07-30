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19 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс». У Панарина – «-1»

19 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс». У Панарина – «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном контрольном матче перед возобновлением сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Айлендерс» со счётом 2:1

В составе победителей отличились Энтони Бовиллье и Девон Тэйвз. Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Филип Хитил.

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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 22 минуты и 8 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Павел Бучневич получил 14 минут и 1 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 6 сейвов и пропустил 1 гол.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 19 сейвов.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Грин, Добсон) – 29:15' (5x5)   0:2 Тэйвз (Брассар, Джонстон) – 55:35' (5x5)   1:2 Хитил (Фаст, Смит) – 56:22' (5x5)
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