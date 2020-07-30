«Колорадо» в «Твиттере» пожелал удачи «Каролине» перед контрольным матчем с «Кэпиталз»

Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» в «Твиттере» пожелала удачи «Каролине Харрикейнз» перед контрольным матчем с «Вашингтон Кэпиталз».

«Привет, «Кейнс». Надеюсь, вы проведёте отличный выставочный матч сегодня», — было сказано в сообщении в официальном «твиттере» «лавин».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «столичной» команды. 34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова – два и одно набранное очко соответственно, при полезности «+1» и «+2». Ещё один российский форвард «Кэпиталз» — Илья Ковальчук провёл на площадке 14 минут, завершив встречу с полезностью «0» и не набрав очков.