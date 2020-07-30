Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» в «Твиттере» пожелал удачи «Каролине» перед контрольным матчем с «Кэпиталз»

«Колорадо» в «Твиттере» пожелал удачи «Каролине» перед контрольным матчем с «Кэпиталз»
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» в «Твиттере» пожелала удачи «Каролине Харрикейнз» перед контрольным матчем с «Вашингтон Кэпиталз».

«Привет, «Кейнс». Надеюсь, вы проведёте отличный выставочный матч сегодня», — было сказано в сообщении в официальном «твиттере» «лавин».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «столичной» команды. 34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова – два и одно набранное очко соответственно, при полезности «+1» и «+2». Ещё один российский форвард «Кэпиталз» — Илья Ковальчук провёл на площадке 14 минут, завершив встречу с полезностью «0» и не набрав очков.

Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему Карлсон досрочно закончил матч с «Каролиной»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020