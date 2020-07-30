«Не сегодня же. Я ещё молодой». В «Питтсбурге» заранее поздравили Малкина с днём рождения

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» разместила в «Инстаграме» клуба любопытное видео. На нём запечатлено поздравление российского форварда команды Евгения Малкина с днём рождения. Однако 34 года воспитаннику магнитогорского хоккея исполняется только 31 июля, о чём россиянин и сообщил представителям команды.

«Не сегодня же, Жак (судя по всему речь о тренере команды Жаке Мартене. — Прим. «Чемпионата»), я пока ещё молодой», — сказал Малкин.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Питтсбурга».

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.