Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Не сегодня же. Я ещё молодой». В «Питтсбурге» заранее поздравили Малкина с днём рождения

«Не сегодня же. Я ещё молодой». В «Питтсбурге» заранее поздравили Малкина с днём рождения
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» разместила в «Инстаграме» клуба любопытное видео. На нём запечатлено поздравление российского форварда команды Евгения Малкина с днём рождения. Однако 34 года воспитаннику магнитогорского хоккея исполняется только 31 июля, о чём россиянин и сообщил представителям команды.

«Не сегодня же, Жак (судя по всему речь о тренере команды Жаке Мартене. — Прим. «Чемпионата»), я пока ещё молодой», — сказал Малкин.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Питтсбурга».

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможность обмена Евгения Малкина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020