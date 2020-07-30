«Чикаго» запретил болельщикам носить индейские шапки на домашних матчах
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» выступил с официальным заявлением, в котором запретил болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних матчах.
Решение последовало в результате переговоров с коренными народами Америки. Таким образом, после возвращения болельщиков на трибуны United Center они не смогут использовать атрибут команды – «индейские» головные уборы из перьев.
«Эти символы являются священными, традиционно предназначенными для лидеров, которые заслужили уважение в своём племени. Их не следует обобщать, использовать в качестве уборов для повседневного ношения», – сообщили в «Блэкхоукс».
В квалификации за выход в плей-офф команда Джереми Коллитона сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Эдмонтон» или «Чикаго»?
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