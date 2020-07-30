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Расписание контрольных матчей НХЛ на 30 июля

Расписание контрольных матчей НХЛ на 30 июля
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. В ночь с 30 на 31 июля будут сыграны три контрольных встречи.

23:00 мск. «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

05:00. «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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