Расписание контрольных матчей НХЛ на 30 июля

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. В ночь с 30 на 31 июля будут сыграны три контрольных встречи.

23:00 мск. «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз».

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз».

05:00. «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.