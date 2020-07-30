СКА подтвердил обмен прав на Егора Рыкова в ЦСКА

СКА подтвердил обмен прав на защитника Егора Рыкова в ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил 17-летнего защитника Михаила Березовского, имеющего опыт выступления за юниорскую сборную России и ставшего с командой победителем Мирового кубка вызова U17 в 2019 году.

23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк». В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ Егор забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-10" и шести минутах штрафного времени. Большую часть сезона Егор пропустил из-за травмы.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.