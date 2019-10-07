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Права на Рыкова стали частью сделки по обмену Налимова из СКА в ХК «Сочи»

Права на Рыкова стали частью сделки по обмену Налимова из СКА в ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

СКА и ХК «Сочи» произвели обмен. Как сообщает пресс-служба «армейцев», к сочинцам возвращается голкипер Иван Налимов, петербуржцы получили права на защитника Егора Рыкова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Налимов близок к переходу в черноморский клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Налимов не провёл ни одного матча в составе питерского клуба. В сезоне-2018/19 голкипер выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард». На его счету шесть побед в 18 матчах регулярки. Налимов отражал 91,7% бросков, пропуская 2,30 шайбы в среднем за матч. В плей-офф вратарь провёл два матча в составе «ястребов», отражая 95,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,17.

22-летний Рыков в своё время перешёл в ХК «Сочи» из СКА, а в настоящий момент находится в системе «Нью-Йорк Рейнджерс».

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